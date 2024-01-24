Gala Gölü’nde kaçak avlanan 2 avcı yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Gala Gölü Milli Parkı'nda yaptığı kontrollerde yasak bölgede usulsüz kara avcılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsa yasal işlem uyguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkında yasak avcılığa karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Enez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile müşterek olarak yapılan faaliyette, Enez ilçesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda yapılan kontrollerde, göl çevresinde bulunan avcılar ve belgeleri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, göl çevresinde bulunan yasak bölgede usulsüz kara avcılığı yapan 2 şahıs tespit edildi. İ.K. ve L.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandı.