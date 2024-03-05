Gala Gölü’nde kaçak avcılıkla mücadele

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde denetim gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Enez ilçesinde Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde avcılara; avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının önlenmesi için emniyet ve kaza önleme tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Uyulması gereken kurallara azami riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.