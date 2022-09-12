Gaizantep'te İpekyolu'nun yükünü hafifletecek tünel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci birleşiminde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasında İpekyolu’nun ulaşım yükünü hafifletecek Çevreyolu- OSB-Otoyol Tüneli tanıtıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ve proje sunumunu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın yaptığı dev proje ile 250 bin çalışanıyla Türkiye’nin sayılı sanayi bölgelerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım kesintisiz olarak gerçekleşecek ve OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı sağlanacak.

7 bin 414 metre uzunluğundaki projenin, Dülük Ormanı kısmı 2 bin 900 metrelik tünelden oluşarak ormanın doğal ve tarihi yapısı da korunmuş olacak. Çevreyolu ile D-400’ün kesişim noktasından başlayacak proje, OSB ve Adana- Şanlıurfa Otoyolu’na (TAG) bağlanacak. Tünel kısmı gidiş geliş 3’er şeritten oluşacak.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin gelişmekte olan bölümlerine de hizmet verecek proje tamamlandığında çevre yolu hattı daha aktif kullanılacağından şehir içinden geçerek ulaşımı sağlayan D-400 Karayolu (İpekyolu) rahatlayacak.

Proje barındırdığı yol standartları ve kısa mesafeye bağlı olarak Yeşil Şehir Gaziantep’in hedefleri arasında yer alan egzoz emisyonu azaltımı da sağlamış olacak.

Tünel projesi hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında İpekyolu’nun artık şehrin içinde kaldığını ve yeni bir çevre yolu ihtiyacı doğduğuna değindi. Şahin konuşmasında ayrıca, yapılan çalışmanın yeni yolu desteklediğinden, projenin planlanmasını gerektiren nedenlerden ve tamamlanması ile elde edilecek kazanımlardan da bahsetti.

19 EYLÜL’DE ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ AKTARMALARI ÜCRETSİZ OLACAK

Sunum sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Eylül Ayı Belediye Meclisi görüşmelerinde ise Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Çeşitlendir ve Devam Et” konulu alternatif ulaşım yöntemlerinin teşviki amacıyla 19 Eylül Pazartesi Günü özel halk otobüsü aktarmalarının ücretsiz olması teklife sunularak kabul edildi.