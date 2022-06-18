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Ford Otosan'a büyük gurur

GÜNDEM 18.06.2022, 13:00
Ford Otosan'a büyük gurur

Türkiye’nin otomotiv sektörünün öncü gücü Ford Otosan, üst üste 7 senedir Türkiye’nin, 11 senedir de otomotiv sektörünün ihracat liderliğini elden bırakmıyor. Otomotiv alanında yenilikçi teknolojilere yatırımları, üretim ve istihdam gücü ile Türkiye’ye sağladığı katkıları her geçen gün büyüyen Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda ikinci en büyük sanayi kuruluşu olurken İngiltere merkezli marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance listesinde ise Türkiye'nin en değerli 3. markası unvanına erişti.İSTANBUL (İGFA) -  2021 yılında 6.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Ford Otosan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında, üst üste 7 senedir Türkiye’nin, 11 senedir de otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğu unvanını elden bırakmadı. TİM tarafından 2003 yılından beri yapılan ve 26 sektörün tamamını kapsayan “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasında, bir kere daha ihracat lideri olan Ford Otosan, geçen sene Türkiye’nin ticari araç ihracatının yüzde 79’unu gerçekleştirdi. Ford Otosan beş kıtada 96 ülkeye araç ve parça ihraç ederek global anlamda büyümesini her geçen gün sürdürürken yarattığı katma değer sayesinde, Türkiye ekonomisinin büyümesine ve güçlenmesine katkı sunuyor.  

Ford Otosan ayrıca kısa süre önce İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün devlerini belirleyen Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 2021’de üretimden satışlara göre 67 milyar 305 milyon TL ile ikinci en büyük sanayi kuruluşu unvanını kazandı. Bu başarısının ardından İngiltere’nin en saygın marka araştırma ve değerlendirme kuruluşlarından Brand Finance tarafından açıklanan listede ise 7 sıra birden ilerleyen Ford Otosan “Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 100” listesinde 819 milyon dolarlık marka değeriyle üçüncü sıraya yerleşti. 

 
Ford Otosan’ın arka arkaya kaydettiği başarıları değerlendiren Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, “Otomotiv sanayisinin öncü gücü ve Türkiye’nin ihracat şampiyonu  şirketi Ford Otosan, otomotiv sektöründeki elektrikli, bağlantılı, otonom dönüşüme liderlik ederken ülkemiz için de katma değer yaratmaya devam ediyor. Geleceğin otomotiv trendlerini yaratırken ülkemize yaptığımız yatırımlar, üretim gücümüz, nitelikli insan kaynağımız ve sunduğumuz ürün ve hizmetler sayesinde küresel ölçekte sektörümüzde yaşanan zorluklara rağmen 2021’i tarihimizin en başarılı yıllarından biri olarak tamamladık. 2011 yılından bu yana otomotiv sektöründe ihracat lideriyiz" dedi.

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