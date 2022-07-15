Forbes Travel Guide 2022 “Star Awards” sahiplerini buldu

Lüks seyahat endüstrisinde dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri puanlama sistemleriyle en önemli otorite olarak kabul edilen Forbes Travel Guide, 2022 yılı “Star Awards” Avrupa kazananlarıyla Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da özel bir davetle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Forbes Travel Guide’ın her yıl düzenlediği “Star Awards” kapsamında 2022 yılında da ‘Beş Yıldız’ ile ödüllendirilen Çırağan Sarayı çok özel bir davete ev sahipliği yaptı. Tarihi 17. yüzyıla dayanan ve Türk misafirperverliğinin dünyadaki en önemli elçilerinden biri olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul, Avrupa 2022 yılı kazananlarını Forbes Travel Guide’ın en üst düzey yönetimiyle birlikte özel bir kutlama eşliğinde ağırladı. Forbes Travel Guide’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği bu ilk etkinliğine İtalya’dan Almanya’ya, İspanya’dan İsviçre’ye on farklı ülkedeki ödüllü kurumun yöneticileri katıldı.

Bu önemli davette lüks seyahat endüstrisini desteklemek amacıyla 2023 yılında “Star Awards” puanlama sistemlerinde Türkiye’den katılımcıların artırılacağı ve bir yandan da yeni destinasyon olarak Bodrum’un da değerlendirmelere alınacağı açıklandı. Bu vesileyle Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu özel etkinlik Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleştirilerek taçlandırılmış oldu.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke: “Forbes Travel Guide’a Türkiye’den üye olan ilk otel olarak Avrupa’dan sektörün önemli liderleriyle bir araya geldiğimiz ve destinasyon tanıtımına büyük katkısı olacağına inandığımız bu özel davet için İstanbul ve Çırağan Palace Kempinski’nin seçilmesi bizim için büyük bir gurur. Bu önemli organizasyon ile Forbes Travel Guide’ın en üst düzey yönetimi ve Avrupa’dan birçok önemli sektör profesyonelini ağırlamanın ve onlarla bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Forbes Travel Guide CEO'su Hermann Elger: “Avrupa'ya olan seyahat eğilimlerinin yeniden canlanmasını takip ederken, Forbes Travel Guide olarak Avrupa’dan ağırlama sektörü liderlerini hizmet mükemmelliği, dirençlilik ve dostluk arasındaki ortak bağlantıyı kutlayabilmek adına bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz bahar aylarında açıklamış olduğumuz 2022 “Star Awards” sonrası, birçok kazananın başarısını İstanbul’da, Çırağan Palace Kempinski’de hep birlikte kutlayabildiğimiz için ayrıcalıklı ve minnettarız. 2023 Şubat ayında ise “Star Awards” kapsamında merakla beklenen sonuçları açıklamak ve Bodrum'un en yeni üyelerini de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.