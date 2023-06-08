Foça'nın Tübitak projesi tamamlandı

Foça Belediyesi’nin destekleriyle Karakum Plajı’nda gerçekleştirilen “Deniz Hıyarı Yetiştiriciliğinde Beslenme Rejimlerinin Araştırılması” isimli TÜBİTAK projesi tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Deniz çamurlarının doğal temizleyicileri olan Deniz Hıyarları, zengin besin içeriği nedeniyle gıda ve sağlık sektöründe önemli bir potansiyel taşıyor.

Özellikle Çin ve Uzakdoğu pazarında deniz hıyarları çok yüksek fiyatlara satılıyor ve aşırı avlanması deniz ekosistemine ciddi zararlar veriyor.

Dünya genelinde deniz hıyarı yetiştiriciliği yapan çok az sayıda tesis yer bulunuyor. Türkiye’de henüz deniz hıyarı yetiştiriciliği yapılmıyor. Ancak Foça’da gerçekleşen bu proje ile deniz hıyarı yetiştiriciliğinde yumurta evresinden genç birey evrelerine kadar bütün üreme safhaları belirlendi ve bu safhalarda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları ortaya konarak, yetiştiriciliğin geliştirilmesine dair yapılan çalışmalara ışık olacak bulgular elde edildi.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM VE DENEY ALANI OLACAK

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Baha Büyükışık’ın danışmanlığında Dr. Özge Buyurgan’ın yürütücülüğünü yaptığı proje alanında, çocuklar için bilimsel içerikli atölyelerin düzenleneceği “Foça Belediyesi Su Akademisi’nin yakın zamanda faaliyetlerine başlayacağını belirtti.