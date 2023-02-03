'Foça' adaşıyla kardeş oldu

İzmir Foça Belediyesi ve Bosna Hersek Foça Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Kardeşlik onuruna 5 bin adet ceviz fidanı dikilecek.İZMİR (İGFA) - Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Düzgün, Semih Uzun ve Kenan Gülay, kardeş şehir Bosna Hersek Foça’yı tanımak, kentlerini tanıtmak ve ortak projeler oluşturmak için Bosna Hersek Foça Belediye Başkanı Muyo Sofraciya’yı ziyaret etti.

Başkan Muyo Sofraciya, Bosna Hersek’te sıcak bir ilgi ve sevgiyle karşıladıkları misafir heyet aracılığıyla, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve Foçalılara selamlarını iletti.

BEŞ BİN ADET CEVİZ FİDANI DİKİLECEK

İki Foça Belediyesi'nin bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Meclis Üyesi Kenan Gülay, “Bosna Hersek’in değişik kentlerinden ve Balkan coğrafyasının değişik yerlerinden Türkiye’ye gelen Boşnakların bir bölümü de Foça ilçemize yerleşmiş. Benim atalarım da Balkan coğrafyasından gelerek Foça’ya yerleşmişler. İzmir nüfusunun yaklaşık yüzde 60’ı Rumeli ve Balkan göçmenidir.” dedi.

İzmir Foça Belediyesi olarak Bosna Hersek'teki adaş Foça Belediyesi ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Gülay, “Bu kapsamda hazırladığımız ‘Bir Fidan Bir Umut’ projesini kısa sürede kardeş şehir Foça’da hayata geçireceğiz. Gerçekleştireceğimiz bu ilk projemizde kardeş şehrimiz Foça’da 5 bin adet ceviz fidanı dikilecek.” dedi.

Bosna Hersek Foça Belediye Başkanı Muyo Sofraciya, İzmir’in önde gelen tarihi ve turistik ilçelerinden Foça Belediyesi ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sofraciya, “İmzaladığımız kardeş şehir protokolü için tabi ki çok memnunuz, şimdi kardeş şehrimizin Foça’mıza kazandıracağı ceviz fidanlarını en kısa zamanda Bosna’da toprakla buluşturmak için gerekli çalışmaları başlatacağız.” dedi.

Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında ayrıca Gorajde Belediye Başkanı Ernest İmamovic ile tanıştı.