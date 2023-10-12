Ticaret Bakanlığı tarafından emlak ilanlarıyla ilgili emlakçılara kesilen cezayı değerlendiren İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, hiçbir emlakçının suni bir şekilde fiyat yükseltmeyeceğini, ama mülkünün değerini dolarla ölçen mülk sahiplerinin dolardaki artışı gerekçe göstermesi nedeniyle ilan fiyatlarının güncellendiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Emlak sektöründe manüplatif ilan paylaşan 540 emlakçıya Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen cezayı değerlendiren İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, cezaların dijital platformlardaki ilan takip eden Ticaret Bakanlığı’nın kısa süre içinde aynı mülkün fiyatının yükseldiğini tespit etmesinden kaynaklı olarak kesildiğini söyledi.

Bu durumun domino etkisi yaparak diğer mülk sahiplerinin de fiyatlarını artırmasına sebep olarak piyasayı suni olarak yükselttiğini ifade eden Şenay Araç, cezanın sadece emlakçılara kesilmiş olmasına dikkat çekti.

“Fiyatı yükselten emlakçı değil, mülk sahipleri" diyen Şenay Araç, "Mülkün ederini dolar bazlı değerlendiren mülk sahipleri kurdaki artışı gerekçe göstererek emlakçılardan kısa sürede fiyatı güncellemesini istiyor. Dolarla ilan girmek yasak olduğu için o da fiyatı yükseltmek durumunda kalıyor. Yoksa hiçbir emlakçı fiyatı yükseltmek istemez. Ancak ceza emlakçıya kesiliyor. Bugüne kadar ceza kesilen bir mülk sahibi olmadı” diye konuştu.

Şenay Araç Demir soruna çözüm olarak emlakçıların mülk sahipleri ile portföyü alırken sözleşme yapmasını önerdi.

Haksız bir durum yaşanmaması adına emklakçının sözleşme yaparak, o sözleşmeye fiyatı, süreyi açıkça yazmasını isteyen Araç, "Eğer mülk sahibi yükseltme isterse bu talimatı e-posta veya yazılı talimatla alsın ki ilerde bunu kanıtlayabilsin" dedi.