Fiyat etikletlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta

Ticaret Bakanlığı'nca Fiyat Etiketleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı

Buna göre, etiketlerin nerelere konulacağı netlik kazandı.

Yönetmelikte, "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak ya da takılacak" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.