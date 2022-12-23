Fırsatçıların fiyatlarına karşı Ticaret Bakanlığı devrede!
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlık tarafından denetimlerin yoğunlaştırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Asgari ücret zammını fırsat bilenlerin haksız fiyat artışlarına gitmesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırsatçıların fiyatlarına karşı Bakanlığımız denetimleri yoğunlaştırdığını duyurdu.
Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacağını belirten Bakan Muş, paylaşımında, "Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/mehmedmus/status/1606279289246167040
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