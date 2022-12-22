Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 3 terörist etkisiz!

Kahraman Komandolar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıkalmada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.