Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 7 terörist etkisiz

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürdüğü kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1567058256782131200