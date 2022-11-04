Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 5 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladıANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığ, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.