Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edeceğini kaydetti.