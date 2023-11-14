Fırat Kalkanı'nda saldırı girişimi: 3 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman komandoların Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1724396885492867177