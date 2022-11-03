Fırat Kalkanı'nda saldıran 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1588156604213501953