Fırat Kalkanı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Bölgesi'ne saldırı hazırlıında olan 8 terörist daha Türk Silahlı Kuvvetler unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1612055284305858560