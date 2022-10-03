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Fırat Kalkanı'nda 7 terörist etkisiz!

GÜNDEM 03.10.2022, 12:13
Fırat Kalkanı'nda 7 terörist etkisiz!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1'i sözde üst düzey yönetici olan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1576861851702333440

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