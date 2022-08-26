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Fırat Kalkanı'nda 6 terörist etkisiz!

GÜNDEM 26.08.2022, 14:47
Fırat Kalkanı'nda 6 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1563126591286173697

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