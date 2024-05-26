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Fırat Kalkanı'nda 3 terörist etkisiz!
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 26.05.2024, 14:33
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi
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