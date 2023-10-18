Fırat Kalkanı'nda 3 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist TSK unsurlarınca etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahalenin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1714541420986458482