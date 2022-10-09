Fırat Kalkanı'nda 2 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1579012266812649472