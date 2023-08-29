Fırat Kalkanı'nda 2 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin Komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1696432505505681892