Fırat Kalkanı'nda 18 terörist etkisiz!

Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1578285752131244032