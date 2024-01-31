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Fırat Kalkanı'nda 13 terörist etkisiz
GÜNDEM 31.01.2024, 11:31
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
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