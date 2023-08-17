Fırat Kalkanı'nda 1 polis şehit!

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan payalşımda, Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp’ın Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olduğu duyuruldu.

Paylaşımında, Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp, 02.07.2023 tarihinde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16.08.2023 tarihinde şehit olduğu belirtilirken, Genel Müdür Vali Erol Ayyıldız ise yayımladığı taziye mesajında, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.