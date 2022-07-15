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Firari terör hükümlüsü Adıyaman'da enselendi!
GÜNDEM 15.07.2022, 09:41
Adıyaman'da 14 yıl farklı kimlikle yaşayan firari PKK hükümlüsü evinde yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari yakalandı.
İddaya göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün evinde saklandığını belirledi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 6 ayıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada zanlının bir başkasına ait kimlikle 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığı öğrenildi.
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