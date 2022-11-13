Firari savcı Kayseri'de yakalandı

FETÖ/ PDY Örgüt üyesi olmaktan kesinleşmiş cezası olan firari Cumhuriyet Savcısı Kayseri'de yakalanarak cezaevine gönderildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari, çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan, 2016'fa KHK ile ihraç edilen eski Cumhuriyet Savcısı Kayseri'de gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.