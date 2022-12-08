Finlandiya Savunma Bakanı Türkiye'de... Bakan Akar'dan 'güçlü TSK, güçlü NATO' vurgusu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen’i, Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Bakan Kaikkonen’in Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından Bakanlar Akar ve Kaikkonen’in baş başa görüşmesi sonrasında Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 adet F-16 tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 adet uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

https://youtu.be/qb9XFXVpWaY

GÜÇLÜ TSK GÜÇLÜ NATO, GÜÇLÜ İTTİFAK DEMEKTİR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda müttefiklerimizden Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F-16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; Güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir" diye konuştu.