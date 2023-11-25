Finike Cumhuriyet Meydanı 100'üncü yıla yakıştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike’ye 40 milyon TL yatırım ile Cumhuriyet’in 100. yıl anısına kazandırılan Finike Cumhuriyet Meydanı’nı gezdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz ile birlikte Finike Cumhuriyet Meydanı’nı ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, Cumhuriyet’in 100. yıl anısına Finike’ye 40 milyon TL ile kazandırılan ve Finikeliler tarafından büyük beğeni toplayan Finike Cumhuriyet Meydanı’nı gezdi.

VATANDAŞLARIN BÜYÜK BEĞENİSİNİ TOPLUYOR

Başkan Muhittin Böcek, Finike Cumhuriyet Meydanı’nın Finike’ye çok yakıştığını belirterek, “Finike’mizin bir meydana ihtiyacı vardı. İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız çalışma sonrasında 22 dönem alan üzerine inşa ettiğimiz Finike Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyeti’mizin 100. Yılına denk gelmesiyle birlikte çok güzel oldu. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini topluyor. İlçelerimizin ihtiyaçları ve halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Mustafa Geyikçi ve Gülsüm Cengiz ile birlikte Finike Cumhuriyet Meydanı’nı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.