Fincancı hakkında karar çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın yargılandığı davada karar çıktı.ANKARA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi TSK'ya yönelik sözleri gerekçesiyle Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış ve Fincancı, İstanbul'daki evinde gözaltına alındıktan sonra 27 Ekim'de Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı inceleme sonucu hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması da dikkate alınarak dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince yargılamaya yetkili olduğuna karar verilmişti.

Mahkeme, Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

Tür Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramıza dönen Merkez Konseyi Başkanımız Dr. Şebnem Korur Fincancı ile birlikte, ülkemizin önünde bulunan dönüm noktasında rolümüzü oynayacak; TTB’nin de, ülkemizin de karanlığa teslim olmamasını sağlayacağız!" ifadelerine yer verirken, "Hekimler susmaz, TTB susturulamaz" başlığıyla canlı yayına geçti.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1613123396627210240