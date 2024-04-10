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Filiz Başkan mazbatasını aldı

Yeniden Efes Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını büyük bir coşku ile aldı   Mazbata sevincini Efes Selçuklular ile paylaşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bugüne kadar birlikte kazandık, birlikte bölüştük Bundan sonra da birlikte kazanıp birlikte bölüşmeye devam edeceğiz” dedi

GÜNDEM 10.04.2024, 15:27
Filiz Başkan mazbatasını aldı

Yeniden Efes Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını büyük bir coşku ile aldı.  Mazbata sevincini Efes Selçuklular ile paylaşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bugüne kadar birlikte kazandık, birlikte bölüştük. Bundan sonra da birlikte kazanıp birlikte bölüşmeye devam edeceğiz” dedi.İZMİR (İGFA) - Partilileri ile birlikte CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü önünde bir araya gelen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, parti üyeleri, önceki dönem meclis üyeleri, CHP Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların da katılım gösterdiği coşkulu bir kalabalıkla kent sokaklarında yürüyerek mazbatasını almak için Selçuk İlçe Kaymakamlığı’na geldi.

Adeta bir kortej coşkusuyla İlçe Kaymakamlığı’na gelen Filiz Başkan mazbatasını kızıyla birlikte aldı. Kaymakamlık binası önünde kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla yürüyen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel daha sonra Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından kendisine eşlik eden coşkulu kalabalık eşliğinde belediye hizmet binası önüne gelen Filiz Başkan burada da alkışlarla karşılandı.

DAHA GÜÇLÜ DAHA KARARLIYIZ

Önümüzdeki beş yıl daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yol alacaklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu; “Ne yapacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Daha emin adımlarla yürüyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Daha tecrübeli ve daha bilinçliyiz. Beş yıllık deneyimin üzerine seçim sathı mailinin gerekliliklerini bilerek, birbirine daha sıkı kenetlenmiş bir halde  ne yapacağımızı daha iyi biliyoruz” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte de Efes Selçuk’un tüm bileşenleriyle birlikte çalışacaklarını kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Her yurttaşın eşit olduğunu bilerek, oy veren ya da oy vermeyen olarak ayırt etmeksizin, Efes Selçuk’taki herkese eşit davranmaya devam edeceğiz. Her şeyden öte mevcut olan Belediye Başkan adaylarının da, meclis üyesi adaylarının da, tüm siyasi partilerin de belediyesi ve Belediye Başkanı olarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

BİRLİKTE KAZANDIK BİRLİKTE BÖLÜŞTÜK

 Beş yıl boyunca Efes Selçuk’un tanıtımına katkı sunmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Filiz Başkan; “Bugüne kadar birlikte kazandık, birlikte bölüştük. Bundan sonra da birlikte kazanıp birlikte bölüşmeye devam edeceğiz. Sonuç olarak Efes Selçuk kazandı, herkes kazandı.   Biz beş yıl boyunca birbirimize kenetlenirken Cumhuriyet Halk Partisi çatısının altından da ayrılmadık. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında baba ocağının kapısını açtık.  Gönlümüz genişti, dahil olmak isteyenlere buyrun gelin dedik. Dahil olanlarımız çok oldu. Değişen Türkiye’de Efes Selçuk’ta değiştirmediğimiz tek şey Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağıdır. O yüzden kendimizden daha eminiz” dedi.

Geride kalan seçim sürecine de değinen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Biz geleceği hedefleyenler geçmişle hiç uğraşmadık, uğraşmaya da niyetimiz yok. Çok sevdiğim bir belediye başkanının dediği gibi; “hiç dert etmeyin gençliğimiz var, heyecanımız yüksek” dedi.

Filiz Başkan konuşmasının ardından başkanlık makamında vatandaşların tebriklerini kabul etti.

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