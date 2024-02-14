Filiz Başkan: "Efes Selçuk'un aydınlık geleceği için çalışıyoruz"

Kentte faaliyet gösteren oda başkanlarını ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, tarım ve turizmin yanı sıra pandemi, deprem gibi konularda olduğu gibi Efes Selçuk'u ilgilendiren her konuda sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Selçuk Ziraat Odası, Selçuk Ticaret Odası, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Selçuk Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Sivil toplum Kuruluşlarının ve meslek odalarının katkılarıyla ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Filiz Başkan, Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak ve Selçuk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Akgünoğlu ile bir araya gelerek oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdi. Efes Selçuk'un çeşitli sektörlerini temsil eden odaların yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette ortak çözüm önerileri ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda her zaman odaların taleplerini göz önünde bulundurduklarını belirterek; “Efes Selçuk geleceği için ortaklaşa çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Filiz Başkan, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Beş yıl boyunca hatta meclis üyesi olduğum süreç de dahil olmak üzere on beş yıl boyunca elde ettiğim tüm bilgi ve birikimimle; vatandaşlarımızın olduğu kadar odalarımızın da taleplerinin ve beklentilerinin ne olduğunu bilerek; şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz işler ve pratiğe dökmek adına projelendirdiğimiz işlerin bilinci, kararlılığı ve cesaretiyle hep birlikte Efes Selçuk’un aydınlık geleceğine… Ziraat Odamıza, Esnaf Odamıza, Ticaret Odamıza ve Şoförler Odamıza nazik ev sahiplikleri ve ortaklaşmaları adına teşekkürlerimle…” dedi.