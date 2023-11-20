Son Dakika

Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden Konya'ya tebrik mektubu

GÜNDEM 20.11.2023, 11:52
Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden Konya'ya tebrik mektubu

Filistin Yerel Yönetimler Birliği Genel Müdürü Abdallah Anati, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a UCLG Dönem Başkanlığını devralması dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.KONYA (İGFA) - Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Genel Müdürü Abdallah Anati, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a tebrik mektubu gönderdi.

Anati, APLA adına gönderdiği tebrik mektubuna Başkan Altay’ın UCLG Başkanı olması dolayısıyla yeni görevini kutlayarak başladı.

Başkan Altay’ın Dünya Konseyi’nde kendinden emin bir tavırla ve cesurca Filistin’i savunduğuna vurgu yapılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Bu kıymetli role seçilmeniz yerel yönetimler küresel topluluğu içerisindeki bağlılığınız ve liderliğinizin bir göstergesidir. Ayrıca bu vesileyle UCLG 2023 Yıllık Toplantıları’nda Filistin ve Filistin halkı için göstermiş olduğunuz tereddütsüz destek için de en içten şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Filistin davasını ilerletme konusundaki kararlılığınızın yanı sıra Filistin konusunda küresel bir farkındalık yaratmak ve uluslararası koridorlarda Filistin’in sesini yükseltmek için gösterdiğiniz devamlı çabalarınızı çok kıymetli buluyor ve en derin şükranlarımızı sunuyoruz.”

“BAŞARILARINIZ YALNIZCA KONYA HALKI İÇİN DEĞİL DÜNYANIN HER YERİNDEKİ YEREL YÖNETİMLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI”

Başkan Altay’ın yerel ve küresel alandaki liderliğine dikkat çekilen mektubun devamında ise şunlar kaydedildi:

“Hem Konya Büyükşehir Belediyesi hem de UCLG Başkanlığınız dünya çapında şehirler ve yerel yönetimler arası barış, dayanışma ve iş birliği değerlerine olan güçlü bağlılığınızı yansıtmaktadır. Sizin başkanlığınızda UCLG’nin yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekme ve dünyanın dört bir yanındaki şehirler ve şehir sakinlerinin refahını teşvik etmede hayati bir rol oynamaya devam edeceğine eminiz. UCLG Başkanı olarak görev sürenizde sizinle yakından çalışmayı ve iş birliği bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Başarılarınız yalnızca Konya halkı için bir gurur kaynağı olmakla kalmayıp dünyanın her yerindeki yerel yönetimler için de bir ilham kaynağıdır. Bir kez daha bu hak edilmiş onurlu göreviniz için tebriklerimizi sunar, UCLG Başkanı olarak yeni görevinizde başarılar dileriz. Saygı ve en derin selamlarımızla.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Nottingham Forest 12 13
15. Fulham 12 12
16. Bournemouth 12 9
17. Luton Town 12 6
18. Sheffield United 12 5
19. Everton 12 4
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3