Filistin Yerel Yönetimler Birliği'nden Konya'ya tebrik mektubu

Filistin Yerel Yönetimler Birliği Genel Müdürü Abdallah Anati, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a UCLG Dönem Başkanlığını devralması dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.KONYA (İGFA) - Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) Genel Müdürü Abdallah Anati, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a tebrik mektubu gönderdi.

Anati, APLA adına gönderdiği tebrik mektubuna Başkan Altay’ın UCLG Başkanı olması dolayısıyla yeni görevini kutlayarak başladı.

Başkan Altay’ın Dünya Konseyi’nde kendinden emin bir tavırla ve cesurca Filistin’i savunduğuna vurgu yapılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Bu kıymetli role seçilmeniz yerel yönetimler küresel topluluğu içerisindeki bağlılığınız ve liderliğinizin bir göstergesidir. Ayrıca bu vesileyle UCLG 2023 Yıllık Toplantıları’nda Filistin ve Filistin halkı için göstermiş olduğunuz tereddütsüz destek için de en içten şükranlarımızı ifade etmek isteriz. Filistin davasını ilerletme konusundaki kararlılığınızın yanı sıra Filistin konusunda küresel bir farkındalık yaratmak ve uluslararası koridorlarda Filistin’in sesini yükseltmek için gösterdiğiniz devamlı çabalarınızı çok kıymetli buluyor ve en derin şükranlarımızı sunuyoruz.”

“BAŞARILARINIZ YALNIZCA KONYA HALKI İÇİN DEĞİL DÜNYANIN HER YERİNDEKİ YEREL YÖNETİMLER İÇİN İLHAM KAYNAĞI”

Başkan Altay’ın yerel ve küresel alandaki liderliğine dikkat çekilen mektubun devamında ise şunlar kaydedildi:

“Hem Konya Büyükşehir Belediyesi hem de UCLG Başkanlığınız dünya çapında şehirler ve yerel yönetimler arası barış, dayanışma ve iş birliği değerlerine olan güçlü bağlılığınızı yansıtmaktadır. Sizin başkanlığınızda UCLG’nin yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekme ve dünyanın dört bir yanındaki şehirler ve şehir sakinlerinin refahını teşvik etmede hayati bir rol oynamaya devam edeceğine eminiz. UCLG Başkanı olarak görev sürenizde sizinle yakından çalışmayı ve iş birliği bağlarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Başarılarınız yalnızca Konya halkı için bir gurur kaynağı olmakla kalmayıp dünyanın her yerindeki yerel yönetimler için de bir ilham kaynağıdır. Bir kez daha bu hak edilmiş onurlu göreviniz için tebriklerimizi sunar, UCLG Başkanı olarak yeni görevinizde başarılar dileriz. Saygı ve en derin selamlarımızla.”