Filistin için Bursa tek yürek oldu

İşgalci İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı saldırılar Bursa’da protesto edildi. Orhangazi Parkı’nda Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği öncülüğünde toplanan STK’lar yapılan basın açıklaması ile İsrail’in saldırılarını kınarken, Filistin halkına destek sloganları attı.BURSA (İGFA) - İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye genelinde, Memur-Sen öncülüğünde “Soykırıma Hayır, Filistin’e Destek Siyonizm’e Lanet” mitingi düzenleniyor.

Bursa’da da Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen protestolara, Memur-Sen’e bağlı sendika başkanları ve yönetim kurullarının yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Basın açıklaması yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa Şube Başkanı Ramazan Acar, “Bugün Bursa’da olduğu gibi Türkiye genelinde de Siyonist İsrail’in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara’da büyük bir mitingle Siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye’den ses veriyoruz. ‘Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur’ diyerek Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına “zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor” uyarısında bulunmak için buradayız.” dedi.

“GAZZE’DE İNSANLIK ÖLÜYOR”

Sözün bittiği yerde olduklarını ifade eden Başkan Acar, “İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler Filistin’de katliam yaparken, Susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin’de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. İşte… Bu rejime karşı direnen bir avuç insan, Bugün, bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan o halk katlediliyor. İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin’de can pazarı kurulmuş… Gazze’de çocuklar ölüyor! Gazze’de kadınlar ölüyor! Gazze’de ihtiyarlar ölüyor! Gazze’de insanlık ölüyor! Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti katille aynı safta… Ey insanlık neredesin?" diye sordu.

Her savaşın bir hukuku olduğunu belirten Acar, "Bütün mahlukatta bir denge vardır. Fakat bu kandan, irinden beslenen örgüt, vahşetini sınırlayacak hiçbir değere, hukuka sahip değil.” dedi.

"Emperyalistlere güçlü bir sesle altını çizerek ifade etmek isteriz ki; “Daha çok rahatsız olacaksınız!” diyen Acar, "Zulümden korkmayacağız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz: İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür. İsrail, -kan ve irinden beslenen bu terör şebekesi- elbette yerle yeksan olacak. Kahrolsun İsrail… Kahrolsun İsrail’i destekleyen emperyalizm… Yaşasın adalet… Yaşasın insanlık… Yaşasın özgür Filistin" dedi.



Konuşmalar sonrasında Filistin halkı için dua edildi ve protesto son buldu.