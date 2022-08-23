Filistin Devlet Başkanı Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmî törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı resmî törenle karşıladı

Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke millî marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

https://youtu.be/ANV-0-Q8iRs

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna resmî akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.