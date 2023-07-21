Filistin Büyükelçisi'nden Memduh Büyükkılıç'a ziyaret

Filistin Türkiye Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’ye “Kudüs İçin Ayaktayız Filistin İçin Buradayız” toplantısına katılmak için gelen Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Büyükelçi Mustafa ve beraberindeki kalabalık heyeti, Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Başkanlık makamında sıcak ve samimi ortamda geçen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli heyetimize, büyükelçimize, buradaki her bir Filistinli kardeşimize hoş geldiniz diyorum. Kayseri gibi bu konulara duyarlı olan bir şehirde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini çok iyi biliyor, aynı kaygıları taşıyoruz” dedi.

“YERLİ VE MİLLİ ANLAYIŞIN SESİ OLMAYA GAYRET GÖSTEREN BİR ŞEHİR”

Büyükkılıç, Kayseri’nin 1,5 milyona yakın nüfusu olduğunu, 16 ilçesiyle ticaret ve sanayi ile ön plana çıkan, genel olarak yerli ve milli anlayışın sesi olmaya gayret gösteren bir şehir olduğunu vurguladı. Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Büyükkılıç, ‘İçimizde kanayan bir yara bir türlü dindirilemedi’ diyerek Filistin konusundaki hassasiyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Büyükelçi Mustafa ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Türk halkının Filistin davasındaki tutumundan dolayı takdir ettiklerini ifade etti. Büyükelçi Mustafa, Başkan Büyükkılıç’a övgülerde bulunarak, “Memduh Bey’in özgeçmişine de baktım. Çok dolu bir özgeçmişiniz var, gerçekten takdire şayan. Çok saygın bir kişiliksiniz, Kayseri için çok önemli roller oynamışsınız ve oynamaya devam ediyorsunuz. Zaman ayırdığınız için müteşekkirim bize ve heyetimize. Kayseri’yi ziyaret eden herkes eden bu vilayete ne kadar izler bıraktığınızı net bir şekilde görecektir. Kayseri’deki gelişimi görecektir. Allah size güç kuvvet versin ve başarılarınızın devamını dileriz. İnşallah gelecekte de iletişimde olalım, görüşmelerimiz devam etsin ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Filistin’deki bir belediyemiz arasında kardeş şehir anlaşması yapalım” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi organizasyonun Kayseri’de düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

“KÖKLÜ BİR KENTE GELDİK, KÖKLÜ BİR ÜLKEYE GELDİK”

Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tamimi de köklü bir kente, köklü bir ülkeye geldiklerini belirterek, şunları söyledi: “Teşekkür ediyoruz öncelikle, kardeşlerimizden alışık olduğumuz sıcaklık ve duygularla karşılandık. Biz biliyoruz köklü bir kente geldik, köklü bir ülkeye geldik. Dünyaya 400 yıldan fazla hükmeden bir coğrafyaya geldik. Biz hiçbir zaman Fatih Sultan Mehmet’i ve Abdulhamit Han Hazretlerini unutmayacağız. Seçim döneminde bizim halkımız seçimleri dört gözle takip ediyordu ve en büyük sevinci yaşadı. Biz Filistin’den geldik, Filistin’in kalbi Mescidi Aksa’dan geldik. Mescidi Aksa her gün cani işgal yüzünden saldırılara uğruyor. Bugüne kadar hiçbir şey bulamadılar ve bulamayacaklar çünkü onların iddia ettiği mabet Filistin topraklarında değil, dünyanın başka bir yerindedir. Bugün Filistin’de olup bitenler işgalci İsrail’in cinayetleridir. Biz bu güzel ülkeye, güçlü ülkeye geldiğimizde bu ülkenin yanımızda olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının kalpleri bizimledir.”