Filiboz Mescidi’nde 168 yıl sonra ilk namaz kılındı

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın en eski yerleşim yeri olan Hisar’da tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bursa’nın kuşatması sırasında Türklere yardım eden ve daha sonra Müslüman olup, Osmanlı’da yöneticilik yapan Bizanslı Filiboz oğlu Hayrettin’e ait mescit, Osmangazi Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırıldı.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nden başlayarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ve Hisar’a kadar olan güzergâhta tarihi dokuyu adım adım işleyerek Bursa İpek Yolu’nu hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, bu tarihi yapılardan biri olan Filiboz Mescidi’ni ilk günkü haline uygun şekilde rekonstrüksiyon çalışmasıyla birlikte inşa etti.

Filiboz Mescidi ve Eski Bursa’ya özgü şehir bostanını yeniden ortaya çıkaran çevre düzenlemesi kılınan cuma namazının ardından törenle açıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Tarihi yapının açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda modern şehri inşa ederken, tarihi mirasın korunması ve geleceğe taşınmasına yönelik örnek çalışmalara da imza attıklarını belirtti. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Macera Bursa, Atletizm Salonu, Osmangazi Meydanı gibi Bursa’ya değer katan hizmetlerin Bursa’ya kazandırdıldığını hatırlatan Başkan Dündar, “Bunların yanında tarih ve kültür şehri Bursa’da tarihi dokunun ortaya çıkması ve ayağa kalkması noktasında önemli çalışmalarımız var. Panorama Müzesi’ni inşa ettikten sonra burada sanal ortamda gördüklerimizi gerçek olarak hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kayhan Çarşısı, Okçular ve Uzun Çarşı, Yorgancılar Çarşısı, Geyve, Tuz, Fidan Han, İç Fidan Han, Ulu Çarşı, Ulu Cami Caddesi, Vaiziye Medresesi ve Nilüfer Köylü Pazarı’nda da çalışmalar yaptık. Tahtakale Çarşısı Bursa’nın önemli çarşılarından bir tanesi, o bölgede 54 tane dükkânı ihya ederek ayağa kaldırdık.” dedi.

ALPARSLAN: “YİTİK HAZİNELERİMİZİN İHYA EDİLMESİ MUTLULUK VERİCİ”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da yaptığı konuşmada Bursa’nın en tarihi merkezlerinden biri olan bu bölgede kıymetli eseri hizmete açmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Tarihi mescidin yeniden yapılarak hizmete açıldığını ifade eden Alparslan, “Bu mescidin yapımında ve ihyasında görev almış, sorumluluk üstlenmiş tüm çalışanlardan Allah razı olsun. Bursa’mız tarih ve kültür açısından çok önemli şehirlerimizin başında gelmekte ve Hisar Bölgesi bunun en önemli merkezi bölümlerinden bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böyle tarihi mekanlarımızda yitik hazinelerimizi tekrar ihya ederek hayat kazandırmış ve restorasyon yapılmış çalışmaları görünce çok mutlu oluyoruz. Bu eserler yapıldıkça Türkiye’nin ülkemizin değeri, markası kültürel ve turizm anlamında çok üst seviyelere geliyor. Dünyada parmakla gösterilen bir düzeye geliyor. Osmangazi Belediye Başkanımız, ilçede yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlattı. Bunlar tarihimizin ayağa kaldırılması açısından son derece önemli çalışmalar.” diye konuştu.