FETÖ'ye 20 ilde 'Kıskaç'!

İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü "Kıskaç" operasyonlarının 11'incisi 20 ilde gerçekleştirildi. FETÖ’ye yönelik son bir haftada düzenlenen “KISKAÇ-11”de 70 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin mesajını verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet müdürlükleri, TEM ve KOM şube müdürlüklerince aealarında Bursa, Aksaray, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Mardin ve Edirne gibi illerinde olduğu 20 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, 70 şüphelinin yakalandığı duyurdu.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, 'Gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1773583116352766162