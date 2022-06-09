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FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.
GÜNDEM 09.06.2022, 19:10 Penturkhaber
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, E.H'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.
FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen eski yarbay E.H. gözaltına alındı.
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