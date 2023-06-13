FETÖ operasyonunda 25 gözaltı daha

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ülke genelinde 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlara toplamda 25 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Firari bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütle iltisaklı şahıslar ile irtibatlı oldukları ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen (14) şahsın yakalanmasına yönelik Ankara İli merkezli (Aydın, Ağrı, Artvin ve Çanakkale olmak üzere) (5) ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildiği duyuruldu.

Düzenlenen operasyonda; (2)’si Yüzbaşı (1’i İhraç, 1’i Açıkta), (9)’u Astsubay (5’i Aktif,(1)’i İhraç, 3’ü Emekli) ve (2)’si Eski Askeri Okul Öğrencisi olmak üzere toplam (13) şahıs, örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen (11) şahsın yakalanmasına yönelik Manisa ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; (1)’i Öğretmen (Aktif), (1)’i Avukat, (1)’i İşçi (Kamu-Aktif), (3)’ü Özel Sektör Çalışanı, (2)’si Emekli ve (3)’ü İşsiz olmak üzere toplam (11) şahıs, Örgüt içerisinde Mütevelli olarak faaliyet yürüttüğüne dair ifade ve teşhislerde adı geçen (1) şahsın yakalanmasına yönelik Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonda (1) Emekli şahıs olmak üzere; Ülke genelinde toplam (25) şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Firari (1) şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedilen açıklamada, yapılan aramalarda 20 bin Türk Lirası, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği de öğrenildi.

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.