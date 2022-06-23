FETÖ 'nün yeğeni yakalandı

Yunanistan'a kaçak olarak gitmeye çalışan 10 kişi yakayı ele verdi. Kaçmaya çalışanlar arasında Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen'in de olduğu bildirildi.ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.