FETÖ'cülere 'Kıskaç'! 45 gözaltı

18 ilde FETÖ’ye düzenlenen ve 4 gündür devam eden "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

FETÖ'ye yönelik 18 ilde düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’cülere göz açtırmayacaklarını belirterek, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

SON 11 AYDA FETÖ'YE 5 BİN 191 OPERASYON YAPILDI



Bu arada 1 Haziran 2023 ile 15 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan 11 aylık dönemde FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon yapıldığını ve 8 bin 153 şüphelinin yakalandığını aktaran Bakan Yerlikaya, yakalananlardan bin 518'inin tutuklandığını, bin 751 şüpheli için adli kontrol kararı verildiğini vurguladı.