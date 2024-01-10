FETÖ'cülere 12 ilde eş zamanlı 'Kıskaç'!

12 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-3” operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ’ye yönelik 12 ilde eş zamanlı olarak “Kıskaç-3” operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1744947220460212731

Örgütün sözde “askeri gizli yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Konya merkezli İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, örgütün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını, örgütün sözde “öğrenci yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen Ordu, İstanbul ve Tekirdağ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandığını açıkladı.

Bu arada örgüt içerisinde Bank Asya’da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya’da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandığı kaydedildi.

Operasyonlarda toplam 38 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,"Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ’ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.