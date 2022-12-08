FETÖ'cüler Hudut Kartalları'na yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 9'u FETÖ mensubu 10 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1 PKK/YPG mensubunun yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hudutlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişi yakalandığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan incelemede yakalananlardan 9'unun öğretmenlik ve hemşirelik gibi görevlerden ihraç edilmiş FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca Suriye hududunda 1 kişinin de Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandığını duyuran Bakanlık, paylaşımında, "Yapılan incelemede yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1600816297721229312