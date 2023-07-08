Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi alt yapıda sınıfı geçti!

Kocaeli’deki her yağışta birçok cadde ve sokak sular altında kalırken İzmit Belediyesinin hem alt yapı hem de üst yapısını yenilediği Fethiye Caddesi ve yan yollarında herhangi bir su taşkını yaşanmadı. Son yağışlarda da olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine İstiklal Caddesi esnafı, projenin her detayına önem veren Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiKOCAELİ ( İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenleme projesinde sorumluluk alanı olmamasına rağmen alt yapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu yenileme işlemlerini de yapmıştı. İzmit Belediyesinin, bölge esnafının ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına çalışmaları titizlikle yürüttüğü projenin tamamlanmasının ardından Fethiye Caddesi ve yan yollarında hiçbir yoğun yağışta su taşkını meydana gelmedi.

YOĞUN YAĞIŞ OLMASINA RAĞMEN SULAR TAŞMADI

Her yağışta kent genelinde oluşan taşkın senaryolarına İzmit Belediyesinin hem alt yapı hem de üst yapısını yenilediği Fethiye Caddesi ve bağlantı yollarında rastlanmadı. İstiklal Caddesi esnaflarından Serkan Gezer de sosyal medya üzerinden bu konuya değinerek, “Fethiye ve İstiklal Caddesi’nin alt yapı ve üst yapısının tamamlanması ile yoğun yağışlar olmasına rağmen hiçbir şekilde su basmaması ve herhangi bir zarar olmaması neticesinde başta İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet Hanım’a ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.