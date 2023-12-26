Ferrari'den Range Rover'a hepsi Emniyet'in oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütlerine ait 23 aracın emniyete verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacak" dedi.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirterek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirdiği 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı.