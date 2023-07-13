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Ferhat Göçer’den Milas'a 'geçmiş olsun'
GÜNDEM 13.07.2023, 08:41
Milas’ın Boğaziçi Mahallesi sınırlarında dün saat 15.08’de başlayan orman yangınının ardından bölgeye hareket eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, çalışmaları yakından takip ederken pop müziğin güçlü seslerinden Ferhat Göçer de bölgeye gelerek destekte bulundu.MUĞLA (İGFA) - Yangın bölgesinde Başkan Tokat ve Milas Belediyesi birim müdürlerinden bilgi alan sanatçı Ferhat Göçer, yangının en kısa sürede söndürülmesi temennisinde bulunarak tüm Milas halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
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