Ferhat Edirneli'den 'emekliye sadaka' tepkisi

Birleşik Emekliler Sendikası Ferhat Edirneli, emekliye verilecek 5 bin TL ikramiye ile ilgili açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir ile görüşen Edirneli hükümet tarafından emekliye verilecek 5 Bin TL ikramiyenin adeta bir sadaka olduğunu belirterek şunları söyledi. “Emekliye yaşamını idame ettirecek maaş vermeyip emekliyi yaşayabilmek için çalışmak zorunda bırakan iktidar, emekliye bir seferliğine verilecek 5 bin TL ikramiyeden çalışan emekliler faydalanamayacak diyor. İktidara sesleniyoruz özrünüz kabahatinizden büyüktür.

Hem emekliyi açlığa mahkum edip, ek iş yapmak zorunda bırakacaksınız hem çalıştığı için 5 bin T’lik ikramiyeden mahrum edeceksin. Çalışan emeklilerin çalıştıkları için maaşlarını siz vermiyorsunuz çalışarak alın teri dökerek çalıştıkları işverenden alıyorlar. Milletvekilleri hem milletvekili maaşı hem Emekli maaşı alıyorken çalışan Emeklilere reva görülen bu uygulamanın izah' olamaz. Bu yaptıklarınız hak mıdır? Emekliye bakış açınız bu mudur?, hükümetin bu kararı bir kez daha gözden geçirmesini bekliyoruz”