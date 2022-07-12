Fenerbahçe'ye Norveçli golcü

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimatı doğrultusunda forvet transferine yoğunlaşmıştı. Kanarya, Norveçli forvet Joshua King transferini resmen açıkladı..Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı lacivertliler Jorge Jesus'un talimatı doğrultusunda forvet transferine yoğunlaşmıştı. Kanarya, Norveçli forvet Joshua King transferini resmen açıkladı.

İşte o açıklama...

Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır.

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